Pas braktisjes së puëns nga kontrollorët e AlbCONTROL, ka reaguar ashpër edhe Kryetari i Federatës së Transportit e Telekomunikacionit pranë KSSH, Tonin Gjinaj.

Reagimi i plotë:

Federata e Transportit e Telekomunikacionit pranë Konfedaratës së Sindikatave të Shqipërisë (KKSH) me indinjatë mëson për ndërprejen e punës nga kontrolloret e ALBCONTROL, të stisur nga politika qorre e politikës së vjetër, në kundërshtim me nenin 197 të Kodit të Punës.

Jemi pranë Qeverisë në zgjidhje të kësaj situate me besimin që do u jepet mësimi i duhur konform ligjit atyre që sot tentuan të bllokojnë lëvizjen e lirë të njerëzve.

Në këtë kohë pandemie nuk ka greva, por solidaritet me njëri-tjetrin.

Me konsideratë,

Kryetari i Federatës së Transportit e Telekomunikacionit pranë KSSH

Tonin Gjinaj

