Anëtarja e Këshillit Bashkiak të Tiranës ka rrëzuar sot pretendimet e Partisë Demokratike, e cila i përmendi emrin gjatë protestës së Teatrit.

Joleza Koka përmes një reagimi publik shprehet se ajo nuk ka qenë dhe nuk është specialist në Ministrinë e Shëndetësisë.

Pretendimet e PD kanë qarkulluar më parë edhe në formë artikulli.

Reagimi i plotë:

Si cdo lajm, qe nga sulmi i koordinuar nga emisioni Stop deri tek ky i fundit, qe me kane shpallur specialiste investimesh ne Ministrine e Shendetesise JANE GENJESHTRA! Une deri tani nuk jam pergjigjur ose jam munduar ta kaloj me sportivitet pasi kur merr nje post publik merr persiper dhe kostot qe vijne me te.

Por sot kjo ndalon ketu, sepse une nuk punoj si specialiste dhe nuk kam per te punuar ndonje here ne shendetesi pasi nuk ka lidhje me profesionin tim.

Kushdo, qe ka marre mundimin te ulet e ta shkruaj kete artikull e ka patur shume te lehte te kontaktoj institucionet, te shikoj listat e te punesuarve e te bej verifikimet e nevojshme perpara publikimit te tij, por qartazi keto portale nuk e kane marre fare mundimin te bejne asnje gjysme telefonate, qe do te ishte minimum i detyrueshem i profesionalizmit te tyre.

Kjo tregon, qe kushdo qe e ka ber kete artikull e ka ber me qellim denigrues dhe ka genjyer lexuesit e vet me dashje.

Dhe kete sqarim po e bej sepse e kam te pamundur ti kthej pergjigje cdo sharjeje, mallkimi apo ironie te nxitur nga keto genjeshtra.

Une do ti hedh ne gjyq si akt qytetar jo vetem per ti ndihmuar keta gazetare te rriten profesionalisht sepse mesa duket nuk eshte i mjaftueshem edukimi qe marrin neper shkolla, nese kane vajtur ndonje dite, por edhe per te bere diferencen mes gazetareve, qe bejne perdite punen e tyre me profesionalizem.