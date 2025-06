Garda Revolucionare e Iranit ka reaguar rreth sulmeve që ka kryer kundër dhjetëra objektivave në Izrael.

Duke folur për Reuters, një zyrtar i lartë iranian tha:

“Hakmarrja jonë sapo ka filluar, ata do të paguajnë një çmim të lartë për vrasjen e komandantëve, shkencëtarëve dhe njerëzve tanë. Asgjë në Izrael nuk do të jetë e sigurt, hakmarrja jonë do të jetë e dhimbshme”.

Televizioni shtetëror iranian po raporton gjithashtu se të paktën një avion luftarak izraelit është rrëzuar nga mbrojtja ajrore dhe se piloti i tij është kapur rob.