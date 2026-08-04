Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar zyrtarisht ratifikimin dhe nënshkrimin e një marrëveshjeje huaje prej 302 milionë dollarësh për Shqipërinë, në kuadër të programit Foreign Military Financing (FMF).
Financimi do të mbështesë modernizimin e Forcave të Armatosura shqiptare përmes blerjes së kapaciteteve ushtarake me origjinë amerikane, si dhe do të ndihmojë Shqipërinë në përmbushjen e angazhimeve të saj për rritjen e shpenzimeve në mbrojtje.
Shtetet e Bashkuara vlerësojnë Shqipërinë si një aleat të rëndësishëm në NATO, duke theksuar bashkëpunimin e ngushtë mes dy vendeve në çështjet e sigurisë dhe politikës së jashtme.
Për këtë marrëveshje ka reaguar edhe ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, i cili e cilësoi si një mbështetje strategjike nga SHBA-të dhe një hap të rëndësishëm për forcimin e mbrojtjes shqiptare.
Nufi falënderoi Shtetet e Bashkuara për partneritetin e vazhdueshëm, duke theksuar se kjo mbështetje do të përshpejtojë modernizimin e kapaciteteve ushtarake të Shqipërisë, do të rrisë gatishmërinë operacionale dhe do të forcojë kontributin e vendit në sigurinë kolektive të Aleancës.
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