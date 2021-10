Pas akuzave te forta te Berishes ne “Foltoren” se organizuar ne Lezhe dhe “premtimit” se do ta shkarkoje ne vend ne Kuvendin Kombetar te PD qe deklaroi se do ta zhvilloje me 11 dhjetor, kreu demokrat Lulzim Basha ka reaguar duke postuar videon qe thote:

E ke hallin ti tek Partia Demokratike?! Ke hall ti sesa demokratë mbledh unë?! Të ka marrë malli ty? Të ka marrë malli?!

Thuaj më ka marrë malli për Sali Berishën dhe për Ilir Metën, thuaje ta dëgjojnë të gjithë.

Shko dhe ti në foltore zotëri, ose fillo foltoren tënde. Bëni “Trekëndëshin e Bermudës” edhe qani hallin bashkë të tre, nëqoftëse i keni të njëjtat. Unë jam këtu për të qarë hallet e shqiptarëve, as të tuat, as të Sali Berishës, as të Ilir Metës./m.j