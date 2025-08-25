Gazetari Roland Qafoku ishte i ftuar në emisionin “Breaking” në Top News, ku foli në lidhje me ndarjen e parakohshme nga jeta të Artur Zhejit.
Teksa tregoi se si vetë e njihte Zhejin, Qafoku tregoi një episod të veçantë, nga një intervistë që kishte patur me të ndjerin.
Ai tregoi për miqësinë e ngushtë mes kryeministrit Edi Rama dhe Zhejit, e cila daton shumë vite më parë.
“Rama ishte një ndër miqtë e tij më të afërt të Artur Zhejit. Ata njihen prej shumë vitesh.
Po ta shihje dhe reagimi i Ramës për ndarjen nga jeta ishte plot kode.
Në intervistën që kam patur me Zhejin, më tregoi një episod të veçantë në raportin e tyre.
Ka qenë koha kur Rama ishte në shkollë, teksa Zheji ishte pak më i madh se ai.
Zhejin e kishin përjashtuar nga shkolla dhe ndërkohë vijonte të shoqërohej me Ramën.
Prindërit e këtij të fundit ishin të shqetësuar sepse thoshin që djali ynë po merr rrugë të keqe.
Kishin frikë se e përjashtonin dhe Ramën.
Ata takuan Zhejin dhe i thanë ‘Hiq dorë nga miqësia me djalin tonë’.
Kjo pastaj u kalua dhe ata mbetën miq të mirë”, tregoi Qafoku.
