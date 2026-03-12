Gjatë seancës plenare të ditës së sotme, deputetët e Partisë Socialiste kanë rrëzuar me 82 vota kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. E kjo ka sjellë reagime të njëpasnjëshme nga Ambasadat Gjermane e Holandeze, si edhe nga Komisioni Europian.
Mirëpo këto reagime nuk kanë marrë “dakordësinë” e ish-ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani, i cili argumenton përmes një postimi në llogarinë e tij në rrjetin social “Facebook” se për anëtarësimin në BE, ka kushte shumë më thelbësore të pa plotësuara se sa imuniteti i Belinda Ballukut.
“Kështu që, ose do presim deri sa t’i plotësojmë ato kushte dhe, deri atëherë Belinda Balluku do jetë harruar që ekziston, ose BE do na pranojë kështu siç jemi edhe me këto cenet e imunitetit”, shkruan Manjani në statusin e tij.
Teksa më tej shprehet se “nuk u është kërkuar mendimi” ambasadave si edhe shton: “Vijoj të mendoj se qeveria Shqiptare, nëpërmjet Ministrit të Jashtëm duhet të vendosë në hullinë e ligjit ndërkombëtar këtë historinë e reagimit publik për çdo çështje të brendshme. Asnjë ambasadë nuk lejohet ta bëjë këtë në asnjë vend tjetër. Ça muhabeti është ky! Kur ske punë, luan derën. Vu leksionet diplomatike për demokracinë e shtetin.”
Ish-ministri është ndalur edhe tek një rast ndërkombëtar, konkretisht ai i kryeministrit të Çekisë, i cili aktualisht është nën akuzë për mashtrim me fondet e BE, dhe nuk ka patur asnjë reagim nga ambasadorët e Bashkimit Europian, kur atij nuk iu hoq imuniteti.
“Këta që nuk po ruajnë paret e veta nga vendet anëtare, por kanë një mendim për drejtësinë e politikën tonë…” ka përfunduar ai.
