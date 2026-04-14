Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC) ka hapur zyrtarisht nominimet për “Gratë Sipërmarrëse të Vitit 2026” në Ballkanin Perëndimor, duke kërkuar histori suksesi që zakonisht nuk dalin në tituj, por mbajnë në këmbë biznese.
Thirrja është e hapur për institucione, organizata dhe individë që të propozojnë gra sipërmarrëse, bizneset e të cilave nxisin inovacionin, konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse në rajon. Afati i fundit për aplikime është 14 maji 2026.
Sekretari i Përgjithshëm i RCC, Amer Kapetanović, theksoi se sipërmarrëset nuk po ndërtojnë vetëm biznese, por po formësojnë ekonomi më të qëndrueshme dhe më konkurruese. Në një rajon ku shpesh flitet për mungesë mundësish, iniciativa synon të tregojë pikërisht të kundërtën.
Nga të gjitha aplikimet do të përzgjidhen gjashtë fituese, një për secilën kategori: sipërmarrja e gjelbër, arti dhe kultura, teknologjia (ICT), turizmi, sipërmarrësja e re dhe “ylli social”. Një çmim special i jurisë mbetet gjithmonë në tryezë, nëse konkurrenca rezulton më e fortë se parashikimi.
Kriteret e vlerësimit do të përqendrohen te ndikimi real, inovacioni dhe kontributi në ekonominë lokale dhe rajonale, me fokus arritjet gjatë vitit 2025. Kushti bazë është i thjeshtë: biznesi duhet të jetë i regjistruar dhe aktiv prej të paktën një viti.
Fitueset do të shpallen më 30 qershor 2026 në Sarajevë, në një ceremoni që zhvillohet paralelisht me Forumin për Barazi Gjinore. Përveç çmimit, ato do të marrin diçka që shpesh vlen më shumë se një trofe: dukshmëri rajonale dhe akses në rrjete e iniciativa të reja.
Në fund, mesazhi është i qartë, edhe pse shpesh i nënvlerësuar: në Ballkan, ekonomia nuk mbahet vetëm nga politikat, por edhe nga gratë që i bëjnë ato të funksionojnë në praktikë.
Leave a Reply