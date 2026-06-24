Vjenë – Forcimi i bashkëpunimit rajonal përballë sfidave të sigurisë, ndryshimeve klimatike dhe tensioneve gjeopolitike ishte në qendër të takimit mes Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC), Amer Kapetanović, dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Feridun H. Sinirlioğlu, të zhvilluar në Vjenë.
Dy zyrtarët diskutuan situatën gjithnjë e më komplekse të sigurisë në rajon dhe nevojën për veprim të koordinuar kundër terrorizmit, krimit të organizuar, kërcënimeve kibernetike, si dhe përballjen me sfidat që lidhen me ndryshimet klimatike dhe sigurinë mjedisore.
Sipas RCC-së, bisedimet u fokusuan edhe te bashkëpunimi në menaxhimin e burimeve ujore, sfidat ndërkufitare dhe ndikimi i ndryshimeve klimatike në sigurinë energjetike të rajonit.
“Bashkëpunimi rajonal mbetet thelbësor për ndërtimin e besimit, forcimin e qëndrueshmërisë dhe mbështetjen e së ardhmes evropiane të rajonit”, deklaroi Kapetanović, duke theksuar se RCC-ja dhe OSBE-ja ndajnë një angazhim afatgjatë për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin e Evropës Juglindore.
Gjatë takimit, Kapetanović prezantoi nismat e RCC-së në fushën e sigurisë, përfshirë Konferencën Rajonale të Koordinimit të Sigurisë (JUMBO) dhe SecuriMeter, një anketë rajonale e opinionit publik mbi perceptimet e sigurisë.
Në fokus të diskutimeve ishte edhe zhvillimi i nismës së financuar nga Bashkimi Evropian për Qeverisjen Integruese të Sigurisë së Brendshme në Qendrën e Qeverisjes së Sigurisë së Ballkanit Perëndimor, e cila synon të përmirësojë koordinimin strategjik në disa fusha të sigurisë.
Nga ana e tij, Sinirlioğlu vlerësoi rëndësinë e pronësisë rajonale, dialogut politik dhe bashkëpunimit praktik ndërmjet institucioneve dhe partnerëve ndërkombëtarë për adresimin e sfidave të përbashkëta.
Në përfundim të takimit, dy Sekretarët e Përgjithshëm ranë dakord të intensifikojnë shkëmbimet ndërmjet ekipeve të tyre, të rrisin pjesëmarrjen e ndërsjellë në aktivitetet përkatëse dhe të thellojnë bashkëpunimin në fushat ku RCC-ja dhe OSBE-ja mund të plotësojnë dhe përforcojnë punën e njëra-tjetrës.
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