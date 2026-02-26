Në fillim të kësaj jave, Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara zhvilluan një raund të ri negociatash mbi çështjen e Saharasë në Uashington, duke diskutuar planin e propozuar të autonomisë nga Maroku.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, përmes zëdhënësit Stéphane Dujarric, e përshkroi rifillimin e bisedimeve si “inkurajues”, por theksoi se “mbetet shumë punë për t’u bërë”, veçanërisht mbi çështjen e vetëvendosjes së popullit Saharawi, për të arritur një zgjidhje të pranueshme për të gjitha palët.
Negociatat, të bashkekryesuara nga i Dërguari Personal i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për Saharën, Staffan de Mistura, dhe Ambasadori amerikan në OKB, Michael Waltz, u zhvilluan me pjesëmarrjen e këshilltarit të lartë të Presidentit Trump për Çështjet Arabe dhe Afrikane, Massad Boulos. Sipas tij, SHBA-ja i kushton “rëndësi të madhe” zgjidhjes së këtij konflikti që ka zgjatur më shumë se gjysmë shekulli dhe është e vendosur të mbështesë sovranitetin e Marokut mbi Saharanë.
Ky raund negociatash vjen pas një takimi të mëparshëm më 8-9 shkurt në Madrid, ku morën pjesë Ministrat e Jashtëm të Marokut, Algjerisë, Mauritanisë dhe përfaqësuesi i Frontit Polisario. Ministri i Jashtëm maroken prezantoi aty një dokument prej 40 faqesh me vizionin për zhvillimin e propozimit të autonomisë.
Rezoluta 2797 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e miratuar më 31 tetor 2025 me iniciativën e SHBA-së, ofron mbështetje për planin maroken si bazë për një zgjidhje të negociuar të konfliktit. Megjithatë, përparimi është i ndjeshëm dhe i ndërlikuar, pasi çështja e vetëvendosjes së popullit Saharawi mbetet kyçe për arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme.
Massad Boulos theksoi gjithashtu se negociatat nuk do të zgjasin pafundësisht dhe SHBA-ja synon të përshpejtojë procesin drejt një zgjidhjeje politike që respekton kornizën e OKB-së, duke siguruar stabilitet dhe paqe në rajon.
