Presidenti i SHBA-së vazhdon të përshkallëzojë verbalisht konfliktin me regjimin e mullahëve. Ndërkohë, ushtria amerikane po përgatitet për një angazhim më të gjatë kundër Iranit.
Donald Trump, e ka përshkallëzuar qëndrimin e tij në mosmarrëveshjen me Iranin mbi programet e tij bërthamore dhe raketore. Trump e bëri të qartë se ai favorizon një ndryshim të pushtetit në Teheran. Kur një gazetar e pyeti gjatë një vizite në bazën ushtarake amerikane Fort Bragg në Karolinën e Veriut, ai tha: “Kjo duket si gjëja më e mirë që mund të ndodhë”. Ai nuk tha se kush mund të pasojë udhëheqësin suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei. Trump thjesht deklaroi: “Ka njerëz”.
Trump: “Ndonjëherë duhet të ngjallësh frikë”
Presidenti amerikan vazhdoi duke shpjeguar se është e vështirë të arrihej një marrëveshje me Iranin. “Ndonjëherë duhet të ngjallësh frikë.”Trump shtoi se frika ishte e vetmja gjë që do ta sqaronte situatën.
Presidenti tha se udhëheqja në Teheran duhet “të na japë marrëveshjen që duhej të na e kishin dhënë herën e parë”. Uashingtoni dhe Teherani e patën negociuar programin bërthamor të Iranit vitin e kaluar, por bisedimet ngecën. Pak para një raundi tjetër të planifikuar negociatash, Izraeli sulmoi objektiva në Iran më 13 qershor 2025. Pas më shumë se një jave më vonë, forcat e SHBA-së u bashkuan dhe bombarduan objektet bërthamore iraniane.
“Nëse na japin marrëveshjen e duhur, ne nuk do ta bëjmë atë”, shtoi presidenti amerikan, duke iu referuar sulmeve të mundshme ndaj Iranit.
Bisedimet me Iranin zhvillohen të martën në Gjenevë
Sipas portalit të lajmeve “Axios”, një raund i ri negociatash mbi programin bërthamor të Iranit është planifikuar të zhvillohet në Gjenevë të martën (17.02.2026). Një delegacion amerikan, përfshirë Steve Witkoff dhe Jared Kushner, do të takohet me përfaqësues nga Teherani në Zvicër, thuhet në raport. Të dërguarit nga Omani do të jenë gjithashtu të pranishëm si ndërmjetës. Pasdite, Witkoff dhe Kushner do të marrin pjesë në negociata tripalëshe me delegacione nga Ukraina dhe Rusia.
Ndërkohë, sipas dy zyrtarëve qeveritarë që dëshironin të mbeteshin anonimë, forcat amerikane po përgatiten për një angazhim të zgjatur kundër Iranit në rast të një urdhëri sulmi nga Trump. Qeveria në Uashington njoftoi të premten (13.02.2026) vendosjen e një tjetër aeroplanmbajtëseje, USS Gerald R. Ford, në Lindjen e Mesme, së bashku me mijëra trupa shtesë, avionë luftarakë dhe shkatërrues.
Në fund të janarit, aeroplanmbajtësja “USS Abraham Lincoln” me anije të ndryshme shoqëruese ishte vendosur tashmë në rajonin e Gjirit për të rritur presionin mbi Teheranin pas shtypjes së protestave masive.
Objektet shtetërore dhe të sigurisë së Iranit janë gjithashtu në shënjestër të SHBA-së
Sipas dy zyrtarëve qeveritarë, planet aktuale janë më komplekse sesa në operacionet e mëparshme. Në një operacion të zgjatur ushtarak, tani mund të jenë në shënjestër edhe objektet shtetërore dhe të sigurisë në Iran, jo vetëm infrastruktura bërthamore, tha një nga burimet e brendshme për Reuters. SHBA-ja llogarit me hakmarrje nga Irani, e cila mund të çojë në sulme të ndërsjella gjatë një periudhe të zgjatur.
Zëvendëssekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Anna Kelly, kur u pyet në lidhje me përgatitjet për një operacioni më të gjatë ushtarak amerikan, tha: “Presidenti Trump i ka të gjitha opsionet në tryezë në lidhje me Iranin.” Pentagoni nuk pranoi të komentojë.
Protestë masive në kuadrin e Konferencës së Sigurisë kundër regjimit në Iran.
Sipas policisë, deri në 250,000 vetë demonstruan kundër regjimit iranian në margjinat e Konferencës së Sigurisë në Mynih. Shah Pahlavi, djali i Shahut, Pahlavi i bëri thirrje Presidentit të SHBA-së Donald Trump të ndihmojë popullin iranian./DW
Leave a Reply