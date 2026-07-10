Rasti i dhunës në grup të 17 vjeçares në Fier, sa vjen e nxjerr në dritë detaje më tronditëse.
Gjykata ka ndryshuar masat e sigurisë për vajzat që dhunuan të miturën.
Për njërën 15 vjeçare është caktuar masa e mjekimit të detyruar pasi dyshohet se vuan nga probleme mendore, për 19 vjeçaren u caktua “arrest me burg” ndërsa për 15 vjeçaren tjetër, “arrest shtëpie”.
Tre vajzat po hetohen edhe për vepra të tjera penale. Të dhënat e siguruara deri më tan inga policia, tregojnë se adoleshentet kishin krijuar një skemë shantazhi me anë të të cilës fusnin në kurth burra, të cilët fillimisht i joshnin duke u lënë takim në hotel dhe më pas aty shfaqej dikush që i fotografonte.
Pre e këtij rrjeti shantazhi kishte rënë edhe një punonjës policie, baba i 2 fëmijëve i cili ishte kontaktuar nga 15 vjeçarja për ngjarjen e ndodhur.
Në bisedë ajo kishte tentuar të joshte policing duke i lënë takim në hotel, por efektivi e kishte takuar vetëm në kafe.
Por bisedat e zhvilluara mes tyre kishin mjaftuar që efektivi të intimidohej e shantazhohej që çështja e tyre për rrahjen e të miturës të mbyllej ose ndryshe bisedat do të publikoheshin online.
Për këtë rast, polici u përjashtua nga policia, ndërsa vijojnë verifikimet e AMP.
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