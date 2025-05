Në një ngjarje tronditëse, policia e Oviedo, Spanjë, shpëtoi tre fëmijë të vegjël që ishin mbajtur të mbyllur në një shtëpi për më shumë se tre vjet, nga frika se do të infektoheshin me COVID-19. Familja Steffen, një çift gjerman dhe fëmijët e tyre, kishin ardhur në Spanjë në vitin 2021, dhe që nga ajo kohë jetonin të izoluar, duke shmangur çdo kontakt me jashtë.

Fqinjët kishin vënë re disa veprime të çuditshme dhe, pasi vëzhguan se vetëm babai i familjes dilte jashtë, ndërsa fëmijët ishin të mbyllur, ata vendosën të alarmonin policinë. Hetimet zbuluan kushte tronditëse: fëmijët ishin të detyruar të mbanin maska dhe pelenat, ndërsa për shkak të izolimit të vazhdueshëm, ata vuajtën nga probleme shëndetësore si kapsllëk i rëndë.

Ky rast i quajtur “shtëpia e tmerrit” ka ngjallur shumë debate për pasojat e frikës së tepruar nga pandemia dhe ndikimin e saj në shëndetin mendor të individëve. Fëmijët tani janë nën kujdesin e autoriteteve, ndërsa çifti Steffen është arrestuar për akuzat e keqtrajtimit të fëmijëve dhe braktisjes së tyre./ The Sun