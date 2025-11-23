Pakistan Airlines po regjistron një trend në rritje të “zhdukjeve” të anëtarëve të ekuipazhit të tyre në Kanada.
Një asistente fluturimi, incidenti i tretë i tillë brenda një viti, nuk hipi në fluturimin Toronto-Lahore të planifikuar për 19 nëntor.
Sipas PIA-s (Pakistan International Airlines), asistentja e fluturimit nuk u paraqitën në detyrë në fluturimin e kthimit. Kur u kontaktua nga menaxhmenti i linjës ajrore, ajo përmendi shëndetin e dobët si arsye të mungesës.
Një zëdhënës i PIA-s tha se rasti është nën hetim: “Do të merren masa të departamentit kundër asistentes së fluturimit në rast të zhdukjes së paligjshme”, tha zëdhënësi. Rasti i asistentes të fluturimit i shtohet listës në rritje të anëtarëve të ekuipazhit të PIA-s që kanë përdorur ndalesat në Kanada si një mundësi për t’u arratisur, duke përmendur shpesh presionet ekonomike dhe rrugët e azilit të vendit si motive.
Zhdukjet e anëtarëve të ekuipazhit të PIA-s në Kanada janë bërë gjithnjë e më të shpeshta. Në tetor 2024, një anëtar i ekuipazhit të kabinës me bazë në Islamabad u zhduk gjatë një ndalese në Toronto.
Në mars të vitit 2024, një asistente fluturimi 47-vjeçare e PIA-s u zhduk në mënyrë të ngjashme në Kanada.
Në shkurt të vitit 2024, një anëtar tjetër i ekuipazhit që mbërriti në Toronto nga Islamabadi nuk u paraqit për fluturimin e kthimit.
PIA raportoi se tetë anëtarë të ekuipazhit u zhdukën në Kanada midis viteve 2022 dhe 2023, një rritje që zyrtarët e lidhën me politikat relativisht liberale të azilit të Kanadasë.
Deri në fillim të vitit 2024, totali ishte rritur në 10, përfshirë dy asistente të tjera fluturimi, të cilat të dyja u zhdukën në shkurt të vitit 2024.
Leave a Reply