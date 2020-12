Rasti i SHBA, shembull për moralistët, Ilir Metën, opozitën dhe mos-lejimin e anarkisë

Ndërkohë që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim po përdorin minorenë e anëtarë të forumeve të tyre rinore kanë shkatuar kaos në kryeqytet, madje dhe sot në qytetin e Shkodrës, ngaa ana tjetër presidenti Ilir Meta as që ndjehet fare të denoncojë dhunën që po u bëhet institucioneve duke filluar nga Muzeu Kombëtar deri të Biblioteka Kombëtare, madje edhe mes vetë protestuesëve. Në bllok, Meta, Basha dhe eksponentët e LSI, me në krye Petrit Vasilin, ngrenë akuza ndaj Policisë së Shtetit se nuk po sillet si duhet ndaj protestuesëve.

Në rastin e funksionimit të Policisë vlen të theksohet rasti i SHBA që merret vendi model për modelin e demokracisë. Mjafton të shohim rastin e pak javëve më parë, vr asja e George Floyd. Video-ja e mëposhtëme tregon sjelljen e Policisë amerikane me protestuesit e dh unshëm. Nëse shohim me vëmendje video-n, Policia në SHBA futet në mes të turmave me makinë për ti shpërndarë protestuesit e dh unshëm.

Për të ardhur te rasti shqiptar, presidenti dhe të gjithë moralistët që akuzojnë Policinë për dh unë, duhet të shohin rastin në SHBA dhe të kuptojnë se Policia vepron për të mbrojtur shtetin, funksionimin dhe garantimin e qytetarëve për mos-kalimin në anarki duke ndaluar protestuesit e dh unshëm. Për më tepër që protestuesit në rastin shqiptar janë të sponsorizuar nga opozita. (Lexo.al)