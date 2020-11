Një burrë 45-vjeçar në SHBA ka pasur tre raste përsëritje të Covid 19. Rasti është regjistruar në SHBA, ndërsa pacienti në fjalë ka rezultuar me Covid sërish edhe pasi ka dalë negative, në total ai ka luftuar për 154 ditë me virusin, deri sa e ka humbur betejën me të.

Mjekët e “Brigham and Ëomen’s Hospital” Boston, Massachusetts kanë përshkruar luftën e 45-vjeçarit, i cili kishte çrregullim të rëndë autoimun dhe dukej se po shpëtonte nga virusi në shumë raste. Por pavarësisht trajtimeve agresive, virusi qëndroi me të plot 154 ditë, siç raporton Daily Mail.

Mjekët dyshojnë se virusi pësoi mutacion me një shpejtësi alarmante dhe të pazakontë brenda trupit të tij, “i pajisur” për të luftuar infeksionin siç do të ishte një person tjetër.

Studimi i rastit në fjalë tregon se sa i rrezikshëm mund të jetë COVID-19 për njerëzit me imunitet të dëmtuar.

Pacienti në fjalë vuante nga një gjendje e quajtur sindromi antifosfolipid (APS). Ai gjithashtu vuante nga një ndërlikim i çrregullimit autoimun, i njohur si hemorragji difuze alveolare.

Historia e tij me Covid

Fillimisht shkoi në një spital me ethe dhe doli pozitiv me coronavirus. Përvec mjekimit mori edhe oksigjen deri ditën e pestë, pastaj gjendja nisi të përmirësohej dhe doli nga spitali.

Gjatë 62 ditëve të ardhshme, ai duhej të ishte në karantinë në shtëpi, por në vend të kësaj u desh të ripranohej në spital tri herë për dhimbje barku, probleme me frymëmarrjen dhe lodhje.

Çdo herë, nivelet e tij të oksigjenit në gjak ishin nën normale dhe mjekët e tij mbetën në dyshim se ai do të pësonte gjakderdhje të mushkërive.

Por 105 ditë pas diagnozës së tij të parë, burri u pranua në spital përsëri, me të njëjtat shenja dhe një ngarkesë më të lartë virale, ‘që shkaktoi shqetësim për një përsëritje të dytë të COVID-19’, shkruajnë autorët e studimit.

Atij iu dha një kurë tjetër me remdesivir dhe më në fund u testua negativ me coronavirus.

Pak më shumë se një muaj më vonë, burri ishte përsëri pozitiv, gjë që ‘shkaktoi shqetësim për një përsëritje të tretë të COVID-19’.

Një javë pasi mori ilaçin e antitrupave, burri duhej të vihej në një ventilator.

Ngarkesa e tij virale ishte gati aq e lartë dhe ai kishte zhvilluar një infeksion mykotik në mushkëritë e tij.

Pavarësisht nga trajtimi me më shumë remdesivir dhe antifungale, vdiq, 154 ditë pas testit të tij fillestar pozitiv.

Kur shkencëtarët e spitalit sekuencuan gjenomin e virusit që infektoi burrin, ata gjetën një evolucion alarmant.

Jo vetëm që dukej se qëndronte në trupin e tij për më shumë se 150 ditë, por coronavirusi kishte pësuar mutacion më shpejt sesa shkencëtarët e kanë vërejtur atë në shumicën e mostrave.

g.kosovari