Nga Spartak Ngjela

Rasti i Gjykatës së Krujës është suksesi i parë publik i Prokurorisë se Posaçme Kundër Korrupsionit.

Por a do të vijojë?

Po, do të vijojë, sepse nuk ka logjikë që përgjimet e Prokurorisë së Posaçme të jenë përqendruar vetëm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë.

Duhet vënë në dukje që, deri tani, të korruptuarit kanë qenë të mbrojtur nga prokuroria e zakonshme.

Kurse, ndërkohë po vepron Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

l.

Rasti publik i goditjes penale në Gjykatën e Krujës ka krijuar impakt shumë pozitiv në opinionin publik shqiptar në këtë kohë parazgjedhore.

Zgjedhjet do t’u tregojnë shqiptarëve: ata do të shpëtojnë apo sërish do të dhunohen nga bandat që iu kanë uzurpuar shtetin?

Unë mendoj se në këtë kohë parazgjedhorë do të rritet intensiteti i goditjes antikorripsion kundër qarqeve të larta në politikën dhe drejtësinë e korruptuar.

ll.

Veprime të tilla do ta rindërtojnë personalitetin e individit në Shqipëri.

Korrupsioni i lartë ka fyer, ka dhunuar dhe ka përbuzur dinjitetin e shqiptarit në 30 vjet.

Kudo sheh vjedhje që i bëhet njeriut të thjeshtë nga nëpunësi i lartë i shtetit, ky është shteti shqiptar sot. Kudo.

Në të gjitha nivelet e administratës shtetërore, dhe të gjykatave.

Sigurisht, rasti i Gjykatës së Krujës është një rast shumë minor në krahasim me rastet e mëdha që po pritet të vijnë.

A ka filluar përgjimi, gjurmimi dhe hetimi për të gjithë ujqërit e korrupsionit shqiptar?

Është mirë të presim. Unë mendoj se kjo që sapo ndodhi me pastrimin e Gjykatës së Krujës nga akuzat penale të të korruptuarëve, duhet të jetë preludi i gjëmës ligjore që po i kanoset korrupsionit të të gjitha niveleve në Shqipëri.