Pas shpalljes non grata të Artan Hoxhës nga Greqia, Fredi Beleri deklaroi në “Off the Record” me Andrea Dangllin në A2 CNN, se kjo politikë nuk është vetëm e shtetit grek, por edhe e Shqipërisë. Ai bëri të ditur se vendi ynë ka shpallur non grata 100 shtetas grekë mes tyre dhe një gazetar të njohur.
“Nuk besoj që është politikë vetëm e shtetit grek, por edhe shteti shqiptar i ka shpallur shumë shtetas grekë non grata. Dhe unë i kam dëgjuar se vijnë e më qahen. Mbi 100 shtetas grekë janë shpallur non grata mes tyre ka edhe gazetarë. Gazetari Panajot Stravis është shpallur non grata, që bën gazetën e parë të Greqisë”.
