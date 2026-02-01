Publikimi i mbi 3 milionë faqeve nga dosja e Jeffrey Epstein, të administruara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, ka zbuluar një sërë komunikimesh, email-esh dhe dokumentesh që përmendin emra të njohur nga politika dhe jeta publike ndërkombëtare. Mes tyre, shfaqen edhe referenca që lidhen me Kosovën dhe Shqipërinë.
Atifete Jahjaga në dokumente
Në disa prej email-eve të publikuara përmendet edhe emri i ish-presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila mbante këtë detyrë në vitin 2012.
Në një email të dërguar nga një person me identitet të panjohur thuhet:
“Princesha nga Tajlanda do të jetë në New York, në Kombet e Bashkuara, me presidenten e Kosovës. Ajo do të donte t’ju takonte, nëse keni kohë këtë javë.”
Dokumentet nuk konfirmojnë nëse ky takim është zhvilluar realisht.-informon dritare.net
Vajza shqiptare që aplikoi për punë
Në dosje shfaqet edhe rasti i një vajze shqiptare me inicialet E.T., e cila në mars 2017 rezulton të ketë aplikuar për një pozicion pune si asistente personale, përmes një ndërmjetësi.
Sipas dokumenteve:
Ajo kishte dërguar CV-në dhe ishte informuar se duhej të dërgonte 3 fotografi personale dhe një video prezantuese
Në CV deklaronte se jetonte në Tiranë, por në një email drejtuar Epstein thuhej se ajo jetonte në Paris
Nuk rezulton që vajza të ketë pasur komunikim të drejtpërdrejtë me Epstein- informon dritare.net
Rasti evidentohet si pjesë e praktikave të rekrutimit që sot janë objekt hetimi dhe shqyrtimi publik.
Email-i i Thorbjørn Jagland
Një tjetër dokument i rëndësishëm është një email i datës 25 maj 2012, ku Thorbjørn Jagland, atëherë Sekretar i Përgjithshëm i Council of Europe, i shkruan Epstein-it:
“Isha në Tiranë (Shqipëri), ka femra shumë të bukura.”
Email-i është dërguar një ditë pas vizitës zyrtare të Jagland në Shqipëri. Sipas arkivave zyrtare, ai ka qenë realisht në Tiranë më 24 maj 2012, ku ka zhvilluar takime institucionale me:
Edmond Haxhinaston (ministër i Jashtëm)
Sali Berishën (kryeministër)
Bamir Topin (president)
Dokumentet nuk japin asnjë informacion për takime private apo aktivitete jashtë agjendës zyrtare, ndërsa komenti mbetet një vëzhgim personal, i bërë në një komunikim privat.
Çfarë dihet dhe çfarë nuk dihet
Dosja Epstein përmban emra, komunikime dhe kontakte, por jo çdo përmendje përbën akuzë
Nuk ka prova që lidhin Jahjagën apo ndonjë zyrtar shqiptar me veprimtari kriminale
Rasti i vajzës shqiptare ngre pikëpyetje mbi praktikat e rekrutimit, por pa implikim të drejtpërdrejtë penal.
Email-i i Jagland nuk shoqërohet me fakte shtesë apo kontekst shpjegues
Kush ishte Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein ishte financier amerikan, i dënuar për abuzim seksual dhe trafikim të të miturave, i njohur për lidhjet e tij me figura të fuqishme politike, akademike dhe financiare. Ai vdiq në burg në vitin 2019, në rrethana që mbeten ende të diskutueshme./dritare.net/
