Irani ka paraqitur një propozim me 10 pika për t’i dhënë fund luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Plani u bë i njohur nga Pakistani, i cili ka vepruar si ndërmjetës kryesor në konflikt, por dukej se nuk kishte gjasa të zgjidhte çështje të mëdha përpara afatit të presidentit Trump të së martës në mbrëmje për sulme të reja ndaj Iranit.
Dy zyrtarë të lartë iranianë, duke folur në kushte anonimiteti për të diskutuar negociatat delikate, thanë se propozimi përfshinte një garanci se Irani nuk do të sulmohej përsëri, një fund të sulmeve izraelite kundër Hezbollahut në Liban dhe heqjen e të gjitha sanksioneve.
Në këmbim, Irani do të hiqte bllokadën e tij de facto të rrugës kryesore të transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit. Irani gjithashtu do të vendoste një tarifë prej afërsisht 2 milionë dollarësh për anije që do ta ndante me Omanin, i cili ndodhet matanë ngushticës. Irani do të përdorte pjesën e tij të të ardhurave për të rindërtuar infrastrukturën e shkatërruar nga sulmet amerikane dhe izraelite, në vend që të kërkonte kompensim të drejtpërdrejtë, sipas planit.
I pyetur të hënën në lidhje me propozimin e fundit që përfshin Iranin, zoti Trump tha: “Është një propozim i rëndësishëm. Është një hap i rëndësishëm.” Ai shtoi: “Nuk është mjaftueshëm mirë. Por është një hap shumë i rëndësishëm.”
Në javët e fundit, zoti Trump ka kërcënuar të bombardojë infrastrukturën civile kritike si urat dhe termocentralet nëse Irani nuk e hap Ngushticën e Hormuzit, një kanal i rëndësishëm për naftë dhe gaz natyror, deri të martën në mbrëmje. Një sulm i tillë do të ndikonte në jetën e përditshme të miliona iranianëve, dhe shumë ekspertë ligjorë thonë se goditja e infrastrukturës civile do të konsiderohej krim lufte sipas ligjit ndërkombëtar.
Në një konferencë për shtyp të hënën në Shtëpinë e Bardhë, Trump përsëriti kërcënimin e tij se nëse kushtet e tij nuk përmbushen deri në afatin e tij të fundit, në orën 8 të mbrëmjes sipas orës lindore të së martës, ai do të urdhëronte sulme të reja ajrore shkatërruese në të gjithë Iranin për të paralizuar vendin. “Do t’u duhen 100 vjet për ta rindërtuar”, tha ai. Media shtetërore iraniane tha se teksti i propozimit iranian “hedhte poshtë një armëpushim” dhe “theksonte domosdoshmërinë e një përfundimi të përhershëm të luftës në përputhje me konsideratat e Iranit”.
Në një reflektim të mënyrës se si Irani e sheh pozicionin e vet në procesin e negociatave, media shtetërore e tij tha se vendi kishte “demonstruar epërsinë e tij në luftë”. Udhëheqësit iranianë thuhet se ndihen të inkurajuar pasi mbyllën shumicën e transportit detar në Ngushticën e Hormuzit dhe rrëzuan me sukses një avion luftarak amerikan F-15E – edhe pse Shtetet e Bashkuara shpëtuan të dy pilotët e rrëzuar.
Më 24 mars, Shtetet e Bashkuara i dërguan Pakistanit propozimin e tyre me 15 pika për t’i dhënë fund luftës me Iranin për t’ia dorëzuar Teheranit. Irani e hodhi poshtë atë dhe dërgoi një listë kundërpropozimesh, disa prej të cilave u përsëritën në propozimin e tij të hënën.
Një zëdhënës i ministrisë së jashtme të Iranit, Esmail Baghaei, tha të hënën në një konferencë për shtyp se propozimi i mëparshëm amerikan i përcjellë përmes ndërmjetësve ishte “jashtëzakonisht i tepruar, i pazakontë dhe jologjik”.
Leave a Reply