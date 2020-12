Pas publikimit të Opinionit paraprak të Venecias, ku deklarohej se ndryshimet kushtetuese ishin shumë të nxituara dhe kundër rregullave më kryesore demokratike, ka reaguar kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla.

Në një postim në facebook, Balla konsideron se publikimi i opinionit paraprak është bërë publik për shqiptarët nga opozita, ku kjo e fundit shpërndan edhe tym përmes tij.

Teksa nuk ka bërë asnjë koment për Opinionin, Balla shkruan se Venecia eshte e kthjellet!

Postimi i plotë:

Eshte per te ardhur keq qe opozita presidencialo-demokratikase permes portaleve te saj besnike, shperndan te dhena nga teksti konfidencial i Venecias!

Jo vetem kaq por edhe perhap tym permes tyre. Venecia eshte e kthjellet dhe ne nuk do te bejme asnje koment ne respekt te rregullit te konfidencialitetit, por mbetemi gjithnje besimplote qe kthjelltesia e Venecias do te garantoje qe e verteta te jete e kthjellet per cdo qytetar qe nuk lexon permes syrit famekeq te Saliut, Lulit dhe Ilir Metes!

/a.r