Sa nxënës ka për çdo mësues në gjimnazet shqiptare? Ky është një tregues që pasqyron jo vetëm sa të mbushura janë klasat, por edhe sa mbështetje mund të marrë çdo nxënës gjatë procesit mësimor. Të dhënat nga INSTAT tregojnë se raporti mes nxënësve dhe mësuesve ndryshon ndjeshëm nga një qark në tjetrin dhe sipas llojit të arsimit.
Tirana dhe Durrësi me klasat më të mbushura
Në shkollat e mesme publike, qarqet më të mëdha kanë raportin më të lartë të nxënësve për mësues. Durrësi rezulton me rreth 14 nxënës për një mësues, ndërsa Tirana me rreth 13 nxënës për mësues. Edhe Elbasani dhe Fieri kanë një raport relativisht të lartë, me rreth 11-12 nxënës për mësues.
Në të kundërt, qarqet më të vogla kanë klasa më pak të mbushura. Në Gjirokastër rezultojnë mesatarisht vetëm 8 nxënës për një mësues, ndërsa në Lezhë rreth 9 nxënës për mësues. Raporte të ngjashme kanë edhe Korça, Kukësi dhe Berati, ku një mësues mbulon mesatarisht 10-11 nxënës.
Arsimi privat me klasa më të vogla
Në arsimin privat raporti është zakonisht më i ulët, duke treguar klasa më të vogla. Në Tiranë, ku është përqendruar pjesa më e madhe e shkollave private, ka rreth 8 nxënës për një mësues. Në Durrës dhe Elbasan raporti është rreth 9 nxënës për mësues, ndërsa në disa qarqe të tjera varion nga 10 deri në 15 nxënës për mësues.
Në disa zona si Gjirokastra, raporti është edhe më i ulët për shkak të numrit shumë të vogël të nxënësve në sektorin privat./scan/
