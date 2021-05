Në këto hapësira, për sa kohë që nuk ka kufizime, ata organizojnë dhe vendosin veprimet që do të ndërmarrin për trafikimin e substancave narkotike nga Amerika e Jugut në Evropë.

Janë të paktën 18 të huaj, përfshirë kosovarë, shqiptarë, serbë, maqedonas dhe malazezë, të cilët César Peña, prokurori i Guayas, i ka hetuar në shtatë vitet e fundit. Ai pohon se faktori i përbashkët ka qenë ajo mënyrë e kryerjes së bizneseve të tyre, “në vende publike, por që në të njëjtën kohë sigurojnë një farë fshehtësie”.

Për zyrtarin, nuk ka dyshim se mafia ballkanike operon nga vendi ynë, pasi është ajo që kanë treguar hetimet e Ministrisë Publike.

Çfarë i shtyn ekzekutimi i dërgesave nga ky vend dhe jo vetëm nga Kolumbia ose Peruja, prodhuesit më të mëdhenj të kokainës në botë? Përgjigja qëndron në një raport nga Nisma Globale Kundër Krimit të Organizuar Transnacional, i quajtur ‘Tentacles International, Global Balkan Organized Crime Hot Spots’.

Raporti tregon arsye të ndryshme, por spikat si arsyeja e parë për krimin e organizuar, vendndodhja është gjëja më e rëndësishme. Dhe Ekuadori është ndër vendet ‘prodhuese’ të 90% të kokainës që lëviz në planet.

Sipas hetimit, kjo buron nga një seri situatash që kanë ndodhur që nga viti 1990, me copëzimin e karteleve kolumbiane, të cilat u lëshuan vendin ndërmjetësve që krijuan lidhje me grupe mafioze italiane.

Këta të fundit lidhën marrëveshje me organizata narko-kriminale nga Ballkani kryesisht shqiptarët për të punuar së bashku, pasi “dërgesat e disa tonëve” të drogës kishin arritur tashmë.

Kjo është arsyeja pse, me zbulimin e një krize midis prodhuesve të drogës në Kolumbi, në vitin 2008 një delegacion i shqiptarëve u dërgua në emër të mafieve të njohura si ‘Ndrangheta dhe Camorra, bazat e të cilave janë përkatësisht në Regio de Calabria dhe Napoli, në jug të vendit evropian.

“Ata priren të paraqiten si biznesmenë ose turistë dhe flasin shumë mirë spanjisht, gjë që lehtëson lidhjet e tyre me grupet lokale kriminale. Detyra e këtyre emisarëve është të krijojnë kontakte, të negociojnë marrëveshje (përfshirë çmimet) dhe të organizojnë dërgesën”, tregohet në dokument.

Ballkani ende i bën këto punë për mafiet italiane, të cilat janë armiq mes tyre, dhe gjithashtu kanë përfituar nga rasti për të rritur tentakulat e tyre, pasi janë vendosur në vende të ndryshme të Amerikës së Jugut, në mënyrë të ligjshme ose të paligjshme, për shefat e tyre në Evropë.

Ata u vendosën në Ekuador pas mbërritjes së shqiptarit Arbër Çekaj. Ai kishte mbërritur midis 2008 dhe 2009, por jo si kriminel, por si biznesmen, si eksportues bananeje që u bë “një biznes i frytshëm, pasi në disa vjet ai u bë trafikanti më i madh i drogës në Shqipëri”, u deklarua, si vërejnë dokumentet e raportit.

I huaji përdori dërgesat e bananes për të kontrabanduar. Dhe ai e bëri këtë derisa u zbulua, më 4 prill 2015, dhe jo nga policia, por nga kurioziteti i punëtorëve të një plantacioni bananesh në kantonin Milagro, në Guayas.

Punëtorët ditor kishin pikasur katër kuti banane me cilësi të dobët. Kjo është arsyeja pse, para se kontejneri me ngarkesën të hiqej nga vendi, ata mbetën me një karton. Më vonë, ata zbuluan se përmbante drogë dhe njoftuan policinë lokale.

Sidoqoftë, Çekaj nuk u ndalua dhe u largua nga vendi. ‘Përparimi’ që shqiptari kishte në Ekuador do të kishte motivuar anëtarët e tjerë të mafies Ballkanike të vendoseshin atje.

Kjo është arsyeja pse Policia e Ekuadorit mban kontakte të përhershme me Komunitetin Policor të Amerikës (Ameripol) dhe Komunitetin Evropian të Policisë (Europol), përmend zëvendësdrejtorin kombëtar të Hetimeve, Gjeneralin Víctor Araus.

Për oficerin, koordinimi është i rëndësishëm, sepse vendi konsiderohet si “port tranzit për daljen e drogës”.

Qendrat e operacioneve

Prokurori César Peña pohon se qendra kryesore e operacioneve që mafia ballkanike ka në Ekuador është Zona 8, e cila përfshin Guayaquil, Samborondón dhe Durán.

Por raporti gjithashtu konsideron kantonin Machala, kryeqyteti i provincës El Oro, për shkak të afërsisë së tij me Perunë, pasi qyteti i bananeve është një orë nga kufiri dhe gjithashtu ka dalje në det. Ka organizata midis shqiptarëve dhe ekuadorianëve. Këta të fundit janë krye të punës atje, pasi ballkanasit “kur të vijnë, nuk prekin asnjë gram kokainë“.

Në Ekuador ata janë udhëheqës

Disa nga emisarët e kësaj strukture kriminale vendosin të qëndrojnë në Ekuador edhe për ‘aspirata’ personale, sepse në vendet e tyre të origjinës ata janë zakonisht menaxherë të mesëm dhe me metodën e udhëheqjes, nga klanet, ata kurrë nuk do të arrijnë majën e pushtetit. Kjo është arsyeja pse ata vendosin të qëndrojnë, sepse duke bërë kështu ata do të “promovohen” në krerët e grupeve të tyre narko-kriminale.

Të udhëhequr nga katër klane

Mafia Ballkanike drejtohet kryesisht nga katër grupe familjare. ‘Grupi Amerika’, me origjinë nga Beogradi, e cila u zbulua në Amerikën e Jugut në 2016, kur në korrik Zoran Jakšić, i dyti në komandë, u arrestua në Peru, i cili do të kishte organizuar një strukturë për dërgesën e kokainës peruan nga Ekuadori.

Klani tjetër është ‘Grupi Šarić’, i udhëhequr nga serbi Darko Šarić, për të cilin nuk ka të dhëna për operacione në Ekuador, pasi grupi i tij blinte drogë në Kolumbia për t’i dërguar përtej Atlantikut, nga Brazili ose Uruguaji.

Grupi i tretë i familjes është ai i Sreten Joci, i cili do të transportonte në Evropë përmes Karaibeve. Më në fund, ekziston klani Berane, i cili do të vepronte nga Kolumbia dhe Venezuela, sipas raportit. /Marrë nga mediat ekuadoriane/