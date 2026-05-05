Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka zhvilluar një bashkëbisedim me banorët në zonën e Astirit në kryeqytet. Gjatë fjalës së tij, Berisha është ndalur veçanërisht te raporti më i fundit për Shqipërinë i votuar më 5 maj në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Europian.
Ai u shpreh se, sipas tij, ky raport pasqyron shqetësime që opozita i ka ngritur prej kohësh lidhur me procesin zgjedhor në vend. Berisha pretendoi se në raport evidentohet problematika e funksionimit të institucioneve gjatë zgjedhjeve dhe ndërthurja e tyre me strukturat e partisë në pushtet.
“Ne i treguam botës se ç’përfaqëson njeriu që sillet me atlete të bardha për të tërhequr vëmendjen dhe për të harruar se kush është. Dhe sot, cilido që lexon raportin, cilido nga ju që lexon raportin e sotshëm të Komisionit Europian, të votuar në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit, gjeni veten tuaj, gjeni fjalët tuaja, gjeni qëllimet tuaja. Dhe kjo është merita juaj. Është meritë e jashtëzakonshme. Nuk u mposhtët, po qëndruat. Nuk u dorëzuat, po qëndruat të pamposhtur. Në rreshtat e para, raporti thotë se në Shqipëri, institucionet shtetërore në zgjedhje u shkrinë me strukturat e partisë së krimit, Partisë së Edi Ramës, se zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë-shtet. Pra, nuk ishin zgjedhje.”
Kryedemokrati tha se këto vlerësime përfaqësojnë, sipas tij, një konfirmim të denoncimeve të bëra nga opozita. Në vijim, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për çështje që lidhen me qeverisjen dhe menaxhimin e projekteve strategjike, duke i cilësuar ato si problematike.
Berisha gjithashtu kritikoi nismën “Ballkani i Hapur”, duke e konsideruar atë të dëmshme për interesat e vendit, veçanërisht për sektorin e bujqësisë. Berisha theksoi se opozita ka mbetur, sipas tij, e palëkundur në qëndrimet e saj pavarësisht sfidave politike. Në përfundim, ai u shpreh se kauza e opozitës, sipas tij, ka marrë jehonë më të gjerë dhe përfaqëson interesin kombëtar.
“Ky raport përmban gjithçka ju keni denoncuar. Është dëshmi pra, është një dokument i qëndrimeve tona të drejta. Në këtë raport, Edi Rama akuzohet se mbrojti me mandate krimi Lubi Ballukun, de facto veten e tij. Në raport akuzohet z.Sadiku, Edi Rama akuzohet për investitorë strategjikë. Vjedhjes me investitorë strategjikë. Në raport denoncohet me forcën më të madhe, nisma antishqiptare e Ballkanit të Hapur, që e shkatërroi bujqësinë e vendit. Po ne qëndruam. Ne së bashku mbushëm bulevardin. Por ai do sillte Vuçiç e Zaevin. Pra, miqtë e mi, e kemi një kushtrim. Vërtet s’kemi realizuar maksimalen që meritojmë, por kauza jonë është bërë kauzë botërore. Zëri ynë është bërë zëri i ndërgjegjes së shqiptarëve. Kemi sakrifikuar, keni sakrifikuar, por keni qenë avokatë, avoketër, të interesit kombëtar, të interesit të shqiptarëve.”
