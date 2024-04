KLSH në auditimin e 195 institucioneve shtetërore gjatë 2023-it ka gjetur 72.3 miliardë lek dëm ekonomik dhe përdorim të fondeve pa efektivitet. Shuma është dyfish më e ulët se një vit më parë, por kjo sipas KLSH varet nga institucionet që kontrollohen.

Shkeljet që KLSH gjen në institucione ndahen në tre zëra, efektet negative në buxhet ku ky zë është në shumën e 64.9 miliard lekëve me ulje 30%, nga një vit më parë. Të ardhura të munguara në buxhet për shkak të neglizhencës së tatimeve dhe doganave në vlerën e 2.3 miliard lekëve ku ky zë është ulur me gati 10 herë në krahasim me një vit më parë.