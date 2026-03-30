Rrugët e Shqipërisë vazhdojnë të mbeten një sfidë për sigurinë e qytetarëve, pavarësisht një tendence të lehtë përmirësimi në shifrat afatgjata. Sipas raportit më të fundit të publikuar nga Instituti i Statistikave (INSTAT) për muajin shkurt 2026, në vend janë regjistruar 97 aksidente rrugore, nga të cilat kanë mbetur të aksidentuar (të vrarë dhe të plagosur) 125 persona.
Ndonëse shifra e muajit shkurt tregon një rritje krahasuar me shkurtin e vitit 2025 (kur u shënuan 88 aksidente dhe 122 të lënduar), bilanci i përgjithshëm i dymujorit të parë të vitit (janar-shkurt 2026) është pozitiv. Gjatë kësaj periudhe, numri total i aksidenteve rrugore ka shënuar një ulje me 9,4% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Faji mbetet te shoferët
Një nga të dhënat më shqetësuese të raportit është shkaku i këtyre ngjarjeve. Në plot 86,6% të rasteve gjatë muajit shkurt, aksidentet kanë ndodhur si pasojë e drejtpërdrejtë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve. Kjo përfshin mosrespektimin e rregullave të qarkullimit si normat e shpejtësisë, mosbindja ndaj sinjalistikës apo parakalimet e gabuara. Pjesa e mbetur i atribuohet sjelljes së pakujdesshme të këmbësorëve.
Profil i rrezikut
Raporti i INSTAT hedh dritë edhe mbi demografinë dhe gjeografinë e aksidenteve, duke krijuar një profil të qartë të rrezikut në rrugë.
Grupmosha më e rrezikuar
Të rinjtë mbeten kategoria më problematike. Drejtuesit e mjeteve apo personat e përfshirë në moshën 25–34 vjeç përbëjnë 27,8% të numrit total të aksidenteve.
Ditët dhe oraret kritike
Dita e Shtunë mban numrin më të lartë të aksidenteve, duke përbërë 21,6% të totalit, ndërkohë që dita më e “sigurt” rezulton e Marta (10,3%). Për sa i përket orareve, fasha kohore e paradites 08:00–12:00 është më e rrezikshmja, me 22,7% të ngjarjeve të regjistruara.
Harta e aksidenteve, Tirana në krye të listës
Ndarja sipas qarqeve tregon një pabarazi të madhe në numrin e aksidenteve, e ndikuar natyrshëm edhe nga numri i popullsisë dhe fluksi i automjeteve.
Tirana thyen çdo rekord negativ. Vetëm në muajin shkurt 2026, në kryeqytet u regjistruan 42 aksidente (dyfishi krahasuar me 21 aksidente në shkurt 2025), duke lënë 51 persona të lënduar/vrarë.
Qarqe si Vlora dhe Lezha shënuan gjithashtu shifra të larta me përkatësisht 10 dhe 9 aksidente.
Nga ana tjetër, lajme të mira vijnë nga qarqet e Beratit dhe Dibrës, të cilat për muajin shkurt 2026 nuk kanë regjistruar asnjë aksident me pasoja. Ndërkohë, qarqet e Elbasanit, Fierit dhe Shkodrës kanë shënuar një rënie të ndjeshme të ngjarjeve krahasuar me vitin e kaluar.
Këto të dhëna paraprake, të cilat pritet të rishikohen nga INSTAT në raportet vjetore, theksojnë nevojën urgjente për fushata ndërgjegjësimi më agresive për të rinjtë dhe rritjen e kontrolleve policore gjatë fundjavave dhe fashave orare të paradites, veçanërisht në Qarkun e Tiranës.
