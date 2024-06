Në vitin 2023, pothuajse katër nga 10 studentë italianë, 39%, pranuan se kishin provuar një substancë narkotike të paktën një herë në jetën e tyre.

Të dhënat dalin nga raporti vjetor i vitit 2024 i Departamentit për Politikat Kundër Drogës në Parlament për fenomenin e varësisë ndaj drogës, sipas të cilit 680 mijë të rinj, pra një e katërta e popullsisë studentore, kanë marrë drogë në vitin para studimit.

Dhe te të rinjtë përdorues të drogës, shifra për të miturit është shqetësuese: 360 mijë, pra më shumë se gjysma e nxënësve që i përdorin ato. Sipas të dhënave të raportit, përfshirja e tyre evidentohet edhe nga fakti se të miturit e denoncuar për vepra penale të lidhura me drogën janë rritur me 10% krahasuar me vitin 2022.

Për më tepër, sipas raportit, përdorimi i kokainës është në rritje: pothuajse 54 mijë persona nga mosha 15 deri në 19 vjeç raportojnë se kanë përdorur kokainë në vitin 2023. Gjithashtu në rritje është edhe përqindja e nxënësve që kanë përdorur këtë substancë para moshës 14 vjeç.

Sipas një studimi të kryer së fundmi, dy të pestat e prindërve të nxënësve nga 9 deri në 14 vjeç, kanë një qëndrim tolerance në lidhje me konsumin e substancave narkotike dhe gjysma besojnë se konsumi i alkoolit nuk është një problem shumë shqetësues.

/a.r