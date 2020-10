Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar Strukturën e Posaçme Anti-Korrupsion.

Basha tha se SPAK duke mos-vepruar ndaj abuzimeve me koncesionet po inkurajon “vjedhjet dhe abuzimet e tjera me fondet publike”, po favorizon hajdutët.

Gjatë konferencës për shtyp me gazetarët, Basha u bëri thirrje të gjithë sipërmarrësit që synojnë, apo po hyjnë në marrëdhënie kontraktuale me qeverinë “të kenë kujdes”.

“Zotërinj të SPAK, kur ju nuk hetoni, por mbroni, të korruptuarit, ju inkurajoni vijimin e plaçkitjes së shqiptarëve,” – u shpreh Basha.

Kohën e mbetur para zgjedhjeve, Basha e quajti se është “asgjë për një kryeministër të mbaruar”.

“Mbi 100 mijë shqiptarë kanë humbur vendin e punës, asnjë masë ekonomike, asnjë masë shëndetësore. Afera qindra miliona euroshe nuk mund të bëhej pa aprovimin e Edi Ramës”.

“Nuk do të censurohej informimi i qytetarëve, nuk do të pengohej hetimi i drejtësisë nëse pas kësaj afere nuk do të qëndronte Edi Rama”.

Buxheti i 2021, – sipas Bashës – është i pavlefshëm.

“Akti i fundit i një qeverie pa legjitimitet. Kushdo që e sheh veten në këtë Buxhet, duhet ta ndjejë veten fajtor”.

“Çdo qindarkë që kjo bandë e babëzitur ka grabitur do t’i merret e do t’u rikthehet shqiptarëve. I bëj thirrje çdokujt që ka ndërmend të hyjë në një marrëdhënie kontraktuale me shtetin në katër muajt e fundit të pushtetit, të ketë kujdes”.

“Zotërinj të SPAK, kur ju nuk hetoni, por mbroni, të korruptuarit, ju inkurajoni vijimin e plaçkitjes së shqiptarëve. Edi Rama është i mbaruar. Opozita do fitojë thellë zgjedhjet dhe do ti kthejë shpresën shqiptarëve”-tha Basha.

Kryedemokrati Lulzim Basha tha se ka informacione nga brenda ambienteve të inceneratorit të Fierit, ku siç tha ai, situata i përngjan një gjendjeje mafioze.

Basha deklaroi se edhe në buxhetin e vitit 2021, inceneratori i Tiranës do të marrë 11 milionë euro.

“Policia dhe Prokuroria japin informacione të hollësishme për çdo krim ordiner; për aferën e inceneratorëve asnjë informacion”.

“Mos hetimi i SPAK, inkurajon hajdutët të vjedhin më shumë. Buxheti i 2021, inceneratorit të Tiranës i rritet pagesa nga 7 në 11 milion euro. Basha: Gjendja inceneratorit të Elbasanit i ngjan një burgu mafioz. Në ditët e tij të fundit planifikon të marrë 148 milionë dollarë nga xhepat e shqiptarëve. Kjo aferë përball çdo shqiptar me nje bandë që vjedh në kohën e pandemisë. Mbi 100 mijë shqiptarë kanë humbur vendin e punës, asnjë masë ekonomike, asnjë masë shëndetësore”.

Gjatë konferencës LIVE të kryedemokratit Lulzim Basha, nga Prokuroria e Posaçme dolën Enkelejd Alibeaj dhe Çlirim Gjata, të cilët në emër të PD, kallëzuan kryeministrin Edi Rama, ministrin Arben Ahmetaj, ish-ministrin Lefter Koka, për “shpërdorim detyre”, “krijim të grupit të strukturuar kriminal” dhe marrjen e masës së sigurimit “pezullim i menjëhershëm nga detyra”.

/a.r