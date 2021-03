Kryeministri Edi Rama tha se do të jetë në listë në kufirin e objektivit bazë që është realizuar në zgjedhjet e tjera dhe jo në krye të listës.

“Çfarë kuptim ka që të jem në vend të parë në Durrës dhe Vlorë. Unë do vendosem mes atyre për të realizuar objektivin bazë. Pikërisht pse jam udhëheqësi i partisë kam detyrën që të bëjë më shumë se të tjetër nuk do meritoja të rrija në këtë vend, nuk mund tu them drejtuesve të qarqeve ju shkoni luftoni në kufirin poshtë dhe unë po ju shoh nga lartë”, tha Rama.