Plani i qeverisë shqiptare është që brenda vitit 2028 ushtria shqiptare të ketë të gjitha mjetet dhe kapacitetet e saj të domosdoshme.
Këtë gjë ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në ceremoninë e prezantimit të mjeteve të prodhuara nga kompania “Timak Defence” për Forcat e Armatosura.
“Ne nuk jemi të prirur që të shohim se si të tjerët fitojnë dhe shteti shqiptar vë në dispozicion asete dhe merr disa nga të mirat e kësaj pune. Ne duam që çdo kompani që vjen në Shqipëri për të investuar, të pranoj shtetin si ortak. Flitet për shitje të atdheut dhe lloj lloj idiotësie, por kush të akuzon pa prova ose e ka bërë vetë ose do e bënte vete., tradhtia jonë është një kompani e krijuar për mbrojtje 100% e shtetit dhe ka filluar të krijojë të ardhura. Së shpejti ne do të jemi përsëri për të parë të tjera zhvillime që deri dje ishin të pabesueshme. Janë mjete që janë prodhuar në Shqipëri.
Ushtria shqiptare që nga viti 1992 e deri përpara se të hynim në këtë fazë ka vuajtur për mjete. Plani ynë është që brenda vitit 2028 ushtria shqiptare të ketë të gjitha mjetet dhe kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Nuk do të ketë asnjë 4 rrotak që do mungojnë. Do ketë flotë të madhe dhe do jetë e pajisur me shumëccka tjetër që ka filluar të prodhohet në vend”, tha Rama.
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