Kryeministri Edi Rama inspektoi sot shkollat e reja “Vaçe Zela” dhe “Kristo Frashëri” në Tiranë. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë iu përgjigj edhe kritikëve, duke thënë se tashmë investimi nuk është 3D, por realitet.

“Sot është një ditë shumë e bukur për arsimin në Tiranë sepse ky kompleks që ka qenë një nga arsyet për tallje dhe sulme kritike, duke na thënë se këto janë manipulime kompjuterike, 3D, këto kurrë nuk do të bëhen realitet. Këtu është një realitet edhe më i bukur . sfida është që jo të mbetemi me kënaqësinë që të jep një punë e tillë e bërë me shumë seriozitet, por të shkojmë më tutje për ti transformuar këto hapësira që të krijojnë kushte jo vetëm optimale.

Ne tani po hyjmë në një fazë të re me arsimin para universitar për të mbushur atë kohën midis orëve të mësimit dhe shtëpisë. Kem i disa elementë të rinj që do të bëhen pjesë e punës sonë me shkollat nga viti i ardhshëm, duke filluar nga programi i arteve dhe zejeve”, u shpreh kryeministri.

Rama premtoi se brenda këtij mandati do të ketë ndryshime të rëndësishme në arsim. Rama zbuloi se në shkolla do të aplikohen parcelat bujqësore. Sipas kryeministrit nuk do të ketë vetëm hapësira me bar, por do të mbillen edhe perime, duke e cilësuar si laborator natyror.

“Brenda këtij mandati do tokemi ndryshime tejet të rëndësishme. Elementi i fundit është ndërtimi i parcelave bujqësore në shkolla. Të gjithë këto hapësira rreth e rrotull, brenda mureve të brendshme të këtij kompleksi nuk mund të jenë thjeshtë hapësira me bar. Ndërkohë që po të jenë një pjesë e tyre, hapësirë për kultivimin e perimeve për dhënien mundësi të nxënësve të kenë një dijeni fillestare për tokën, vlerëne saj. Dhe pastaj pak nga pak të krijojnë edhe modestish sipërmarrjen bujqësore të shkollës. Kjo do të vlejë për të mësuar edhe këtë pjesë të tregtimit të produkteve do të ishte një laborator natyror fantastik”,-tha kreu i qeverisë.

/b.h