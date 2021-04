urqia është hapur komplet pasi ka filluar me vaksinimin e qytetarëve hapja dhe ka sjellë një rritje të numrave të të infektuarve, por efekti i vaksinës është i jashtëzakonshëm dhe jo vetëm se këput zinxhirin e infektimit, por në rastet kur prekesh dhe kur ne lexojmë per efektivitetet e vaksinave do të thotë se të vaksinuarit jo të gjithë janë të paprekshëm nga Covid. Një i vaksinuar mund të infektohet, por nuk ka shans që të humbë jetën. Rritja e numrave nuk është shoqëruar me shtrimet në spitale kjo është e dhëna e vaksinimit.