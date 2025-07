Analisti Frrok Çupi, në emisionin ‘News Line’ në ABC News, akuzoi përfshirjen e krimit në pushtet dhe drejtësi, duke theksuar bashkëpunimin mes tyre dhe pjesës së korruptuar të Policisë së Shtetit.

Ai u shpreh se krimi ka përdorur njerëz në nevojë për të fuqizuar veten dhe se ka tentuar të marrë kontrollin e institucioneve shtetërore.

Çupi vlerësoi përpjekjet e Kryeministrit Edi Rama për të rikthyer kontrollin mbi territorin dhe për të luftuar fenomenet negative, duke theksuar rëndësinë e respektimit të ligjit dhe përgjegjësinë e mazhorancës socialiste për stabilitetin e vendit.

“Kryeministri kapi një komplot të vërtetë të krimit me pushtetin dhe drejtësinë, e cila bashkëpunon me krimin. E dyta një pjesë e policisë së Shtetit e cila është kapur në bashkëpunim me krimin. E treta krimi kundër territorit, ka përdorur njerëzit nevojtarë, i kanë inkriminuar. Një pjesë e mirë e Policisë së Shtetit nuk kishte kryer detyrën. Krerët e ligjit përdorin njerëz të dobët, fshatarët për fuqizimin e pushtetit. Rama e kapi që krimi po tentonte që të merret pushtet.

Kritikat për Dredhën janë të dyshimta, pasi është e turpshme që një kryetar bashkie të mos bëjë një shëtitje në qytet dhe të kuptojë se çfarë ka ndodhur. Edi Rama po tenton dhe realisht po tenton që ta çojë pushtetin atje ku e ka marrë, ndodhet tek votat që u morën në zgjedhje. Rama ka përgjegjësinë e mazhorancës socialiste, gjithë kohën qytetarët i kanë besuar kësaj force. Gjëja tjetër është detyrimi kushtetues i mazhorancës për kontrollin e territorit. Që prej vitit 1992 ne kemi vuajtur shpërbërjen e territorit. Jo se na i kanë marrë pushtuesit, por skifterët e trafikut dhe të korrupsionit. Pa territor nuk ka republikë dhe drejtësi.

Forcat regresive duhet që të kapen dikur që të ndalojnë zhvillimin. Ligji konsiderohet ligj kur është në favor të vendit. Prokurorja e Shkodrës e përfshirë në krim. Në këtë vepër shkatërruese është bashkuar kryetari i PD, i cili është kudo ku ka shkelje të ligjit. Rama kërkon që të çojë përpara zhvillimin e vendit me anë të respektimit të ligjit, po e çon në një stad të ri. Sa herë ka zgjedhje, kapaciteti i shtetit vjen afër zeros, ku qytetari vuan për shkak të votës së tij, këtë gjë nuk e lejoi Rama, që të ketë një gjumë pas fitores”, tha Çupi.