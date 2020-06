Kryeministri Edi Rama ka pritur sot në një takim Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.

Teksa ndan një foto nga takimi, kreu i qeverisë nuk jep shumë detaje rreth tij.

Rama mjaftohet duke shkruar, “Me Presidentin e Kosovës, pas një bashkëbisedimi si gjithnjë vëllazëror”.

Më herët Thaçi u prit në takim edhe nga Presidenti Ilir Meta, i cili tha se, “Shprehëm gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit mes dy vendeve tona, me qëllim tejkalimin me sukses të pasojave social-ekonomike të pandemisë COVID-19, kthimin në normalitet të jetës së qytetarëve, dhe stabilizimin e plotë të lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave, veçanërisht me afrimin e sezonit veror turistik”.

