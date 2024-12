Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar transformimin e Tiranës vitet e fundit. Në konferencën e fundit për këtë vit, kreu i qeverisë theksoi se Tirana ka marrë vlerësime ndërkombëtare për sa i përket infrastrukturës që do të ishin të pamundura në Tiranën e përpara sesa qeveria në aleancë me Bashkinë e Tiranës të ndërtonte gjithçka ka ndërtuar në këtë dekadë.

“Akoma më e pa mendueshme deri disa vite më parë, është mikpritja në Tiranë e Samitit të NATO-s në vitin 2027, gjë për të cilën ne e kemi filluar punën së bashku me NATO-n, një mision inspektimi i kushteve të infrastrukturës dhe urbanistikës ka ardhur në Tiranë dhe ka bërë vlerësime që do të ishin të pamundura në Tiranën e përpara sesa qeveria në aleancë me Bashkinë e Tiranës të ndërtonte gjithçka ka ndërtuar në këtë dekadë”, theksoi Rama.