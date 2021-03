I pyetur për lajmin që dha sot për një fabrikë prodhimi vaksinash në Shqipëri, Rama tha se do na duhet pasi është e mundur që vaksinën COVID do na duhet ta bëjmë çdo vit.

Kreu i Qeverisë në fjalën e tij ka theksuar se një fabrikë e tillë do i japë një tjetër fytyrë shëndetësisë në vendin tonë.

“Në të gjithë këtë proces fiton shëndetësia jonë, fitojmë të gjithë bashkë. Na duhet fabrika sepse sipas të gjitha gjasave vaksina COVID do të na duhet ta bëjmë çdo vit si vaksina e gripit”, tha ai

Ndër të tjera, Rama ka bërë me dije se do të nisë vaksinimi anti-COVID intensiv i të moshuarve mbi 60 vjeç sapo vaksinat të shpërndahet.

“E fundit që kam, së bashku me Ogertën kemi diskutiuar dhe kemi marrë masat që procesi i vaksinimit të fillojë menjëherë sapo vaksinat të shpërndahen në të gjithë territorin dhe të krijojmë një orar të posaçëm vaksinimi deri në mesnatë, madhe edhe me tre turne, ajo që do të bëhet është se Ministria do të japë leje për të gjithë të moshuarit që do të jenë në regjistrat e vaksinimit nga moshat më të larta dhe pastaj duke shkuar poshtë që të kemi të vaksinuar të gjithë shqiptarët mbi 60 vjec është pjesë e ambicies sonë, objektivat vendosen pa marrë parasysh se çfarë mund të ndodh e paparashikueshme“, tha Rama./ b.h