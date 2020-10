Presidenti i Këshillit Europian, Charls Michel dhe kryeministri Rama kanë zhvilluar së bashku një komunikim online.

Michel me një reagim në Twitter ka vlerësuar progresin e Shqipërisë për reformat e ndërmarra nga qeveria dhe i komunikoi kryeministrit Rama në një lidhje me Skype se mezi po pret konferencën ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Be për hapjen e negociatave.

Kryeministri Rama ka treguar temat e bisedës me presidentin e KE, të cilat kanë qenë rreth: Konferencës së Parë Ndërqeveritare Shqipëri – BE, si hap domethënës në rrugën drejt anëtarësimit pas çeljes së negociatave; Plani Europian të Investimeve në rajonin tonë; ecuria e Shengenit Rajonal dhe tematika e konflikteve në zonën e OSBE.

Postimi i Ramës:

Një bashkëbisedim si gjithnjë miqësor, i hapur, interesant me Presidentin e Këshillit Europian dhe mikun e çmuar, Charles Michel, një mbështetës i pakursyer i integrimit europian të Shqipërisë e të Ballkanit Perëndimor .

