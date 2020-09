Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur këtë të hënë ta nisë ditën me shifra. Në një postim në Facebook, ai publikoi numrin e vendeve të reja të punës në biznesin e madh ku sipas tij është rritur me 132 mijë nga viti 2013 në vitin 2019.

Ai shkruan se këto janë shifrat e punonjësve të deklaruar dhe me sigurime shoqërore.

Postimi i plotë:

Mirëmëngjesi dhe me këtë tjetër të dhënë nga regjistri i Tatimeve të Republikës së Shqipërisë, ku pasqyrohet numri i përgjithshëm i të punësuarve në Biznesin e Madh në fund të vitit 2019, mbi bazën e emrit e mbiemrit të çdo punonjësi të regjistruar dhe të mbuluar me sigurime shoqërore e shëndetësore (pra, pa bërë këtu asnjë llogari me hamëndje të punonjësve të padeklaruar), ju uroj një javë të mbarë

g.kosovari