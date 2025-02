Që nga 16 Tetori 2024 kur mbërritën 16 emigrantët e parë e deri në ditën e parë të këtij muaji, marrëveshja Shqipëri-Itali ka marrë 3 herë “goditje”. Akomodimi i emigrantëve në Shëngjin e Gjadër nuk ka zgjatur më shumë se 24 orë, pasi Gjykata e Apelit në Romë ka thënë vazhdimisht “Jo-në” e saj. Pa llogaritur këtu dy muaj pauzë, pra asnjë emigrant i shpëtuar në Mesdhe që është sjellë në brigjet shqiptare nga

Të paktën në kaq kohë, kjo dakordësi mes shteteve i ngjan një “rrugëtimi vajtje-ardhje”. E në këto kushte lind pyetja, a po dështon plani i kërkuar nga Italia e për të cilin Shqipëria pa hezitim ka ofruar ndihmë?

Pikërisht një përgjigje për këtë ia kërkoi një gazetar sot në Madrid kryeministrit Edi Rama. Ky i fundit tha se “nuk ka një mendim për çfarë po ndodh, e se në fakt pyetja i duhet drejtuar homologes së tij Giorgia Meloni”.

Megjithatë, theksoi se Shqipëria ka një rol të thjeshtë në këtë pakt.

“Marrëdhënia jonë është mijëvjeçare, ne i detyrohemi shunmë Italisë, sidomos për atë që ka bërë pas rënies së komunizmit e që n aka ndihmuar shumë në momente tejet dramatike. Së fundi, por jo nga rëndësia kur patëm tërmetin shkatërrues trupat italiane të emergjencave cilive erdhën dhe rrezikuan jetët e tyre për të shpëtuar njerëzit nga rrënojat. Kështu që, ata na e kërkuan këtë dhe ne ndihmuam siç mendoj çdo komb evropian duhet të ndihmojë tjetrin”, tha ai.

Shtoi se “operacioni është 100% nën vëzhgimin dhe përgjegjësinë italiane”.

“Dy qendrat kanë tipare ekstra territoriale, ndaj siguria, lëvizja, trajtimi, aspekti ligjor. Gjithçka është italiane! Duhet të pyesni palën italiane, jo ne”, përfundoi Rama.

Nga ana tjetër, Meloni ka deklaruar me bindje se marrëveshja nuk do rrëzohet, madje e ka cilësuar “leksion për Europën”.

Kujtojmë se kjo marrëveshje me rëndësi u nënshkrua më 6 Nëntor të 2023-it, e ndryshe nga ç’ishte parashikuar ka kaluar shumë ‘peripeci’. E nëse ato do kapërcehen, kjo varet sidomos nga verdikti që Gjykata Evropiane e Drejtësisë do të japë më 25 Shkurt.

Sido që të shkojë, numri një i qeverisë shqiptare e ka bërë të qartë se “sa herë Italia kërkon, Shqipëria ndihmon”.

Tv Klan