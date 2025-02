Kryeministri Edi Rama në një postim në rrjetin e tij social Facebook ka njoftuar se shqiptarët e diasporës do të kenë për herë të parë mundësinë të ushtrojnë të drejtën e votës në zgjedhjet e 11 Majit.

Në mesazhin e tij, Edi Rama ka theksuar se angazhimi i diasporës është thelbësor për të ardhmen e Shqipërisë dhe zhvillimin e saj në vitet që vijnë.

“Mirëmëngjesi dhe me kënaqësinë e mundësimit për herë të parë të së drejtës së votës për shqiptarët e diasporës në zgjedhjet e 11 Majit, e duke ftuar secilin prej jush të regjistrohet si zgjedhës deri më datë 4 mars, për Partinë Socialiste si rrugën e vetme që do të ndërtojë shtetin modern shqiptar e që brenda pak vitesh do ta bashkojë me familjen e madhe të BE-së, ju uroj një të diel të mbarë“, shkruan Rama.