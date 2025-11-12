Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu hedh poshtë pretendimet se se “kryeministri Edi Rama i ka kërkuar dorëheqjen”.
I pyetur nga gazetarët në lidhje me një deklaratë të Sali Berishës, Vengu e mohoi kategorikisht një kërkesë të tillë, duke e cilësuar pretendimin si “delir politik”.
Pyetje: Zoti Berisha ka deklaruar publikisht se zoti Rama ju ka kërkuar dorëheqjen, a është e vërtetë? Dhe nëse po për cfarë?
Pirro Vengu: Nuk më shokojnë deliret e kësaj natyre, jam i ambientuar me rrëfime të tilla, që i marr më shumë si kërcënime te zotit Berisha që nuk ka frikë nga ushtrimi i pozitës së drejtuesit të opozitës për të ushtruar kërcënime, trysni nga më të ndryshmet sidomos për dikaster si këtë të sigurisë kombëtare, sic është ministria e Mbrojtjes. Nuk janë të vërteta fare këto gjëra. Deliret e kësaj natyre nuk më shqetësojnë.
Leave a Reply