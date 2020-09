Kryeministri Rama ndodhet në Turqi ku po zhvillon disa takime të rëndësishme me temë kryesisht ekonominë. Pas një takimi me presidentin e Turqisë, ERdogan, Rama ka nxjerr disa detaje nga takimi i dytë me Presidentin e Azerbajxhanit, Ilhan Aljev.

“Me Presidentin e Azerbajxhanit, mikun e mirë Ilham Aljev, vendosëm sot në Turqi disa piketa mbi bashkëpunimin në sektorët e energjisë dhe turizmit”, shkruan Rama në Facebook duke treguar dhe temën e diskutimit.

Postimi i kryeministrit Rama:

(Prekëm konkretisht edhe çështjen e Rafinerisë së Ballshit, ku së fundmi është përfshirë një kompani azere, duke kërkuar dhe marrë angazhimin e Presidetin për të ndihmuar në zgjidhjen afatgjatë të problemit të krijuar nga privatizimi famëkeq i viteve më parë)

/e.rr