Kryeministri Edi Rama është takuar sot në Bruksel me Komisioneren e BE për Fqinjësinë dhe Negociatat për Zgjerimin, Marta Kos.rama 1

Rama ka postuar në rrjetin e tij social Facebook foto nga takimi me komisioneren për zgjerimin.

Kujtojmë se ditën e djeshme u mbajt në Bruksel konferenca e tretë ndërqeveritare Shqipëri-BE ku vendi ynë hapi dhe grup-kapitullin 6 të negociatave.

Ndërkohë që sot do të mbahet samiti BE-Ballkani Perëndimor. Kryetarët e shteteve dhe të qeverive të 27 vendeve të Bashkimit Europian do të takohen në Bruksel me kolegët e tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Qëllimi i samitit BE- Ballkani Perëndimor, sipas zyrtarëve të bllokut, është që të forcohet partneritetit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor duke përshirë integrimin gradual të këtyre vendeve në disa politika të BE-së edhe para se ato një ditë të bëhen edhe formalisht vende anëtare.

Tema të samitit ndër të tjera do të jenë çështjet që kanë të bëjnë me perspektivën europiane të Shqipërisë, Bosnje-Hercegovinës, Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës.

Parimisht BE do t’i afrojë më shumë të gjashtë vendet e këtij rajoni dhe t’i inkurarojë ata të shtojnë përpjekjet për reformat, të cilat kurorëzohen dikur me anëtarësimin në BE.

Në këtë samit do të jetë temë edhe bashkëpunimi lidhur me menaxhimin e migracionit si dhe luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar.