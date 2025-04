Kryesocialisti Edi Rama ka zhvilluar ditën e sotme takim me gratë dhe vajzat e qarkut të Korçës. Takimi i socialistëve ka nisur me disa performanca nga të rinjtë e qytetit. Pas performancës kanë marrë fjalën dy vajza, siç është bërë zakon në takimet e fundit me gratë dhe vajzat në qarqe.

Dy vajzat folën për arsyen se pse kanë zgjedhur Partinë Socialiste.

Në fjalën e tij drejtuesi i qarkut të Korçës ka ftuar 4 gratë të kandidate të qarkut të Korçës, ku nuk ka hezituar dhe të bëj batuta. Peleshi ka thënë se 4 gratë e listës janë nëna të 6 djemëve dhe 1 vajze. Peleshi tha se ka shpresë për ‘burrat por për të ardhmen se e sotmja i përket grave’.

‘Unë këtu jam si moderator si prezantues. Edhe po ftoj këtu 4 gratë e listës tonë, Romina Kuko, Besa Spaho, Eni Zake dhe Vinjolar Rrota. 4 shoqet tona që janë dhe nënat e 7 fëmijëve nga të cilat janë 6 djem dhe 1 vajzë. Kështu që ka shpresë për burrat por e ardhmja, sepse e sotmja është e grave.’-tha Peleshi.