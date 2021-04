Nga Astrit Patozi

Çfarë karikature! Domethënë këta kanë vendosur sot që të na caktojnë si logo në fletën e votimit, një gjë që nuk e kemi dërguar ne dhe që nuk është e jona, por që këta mendojnë se na shkon. Duke i vënë shkelmin çdo ligji dhe çdo dispozite, pa merakun më të vogël, mu në mes të mexhlisit dhe në sy të të gjitha kamerave.

Nuk na mbetet tjetër veçse t’i falenderojmë dhe t’u lutemi të na tregojnë se kush e ka realizuar grafikisht, se mbase i detyrohemi edhe atij ndonjë lek, kaq qesharake është historia.

Natyrisht që e kuptojmë edhe logjikën. Gjykata e pavarur vendosi sot të kënaqë njësoj të dyja partitë e mëdha, në kurriz të një force të re politike. Njërës i dha fletën e votimit, kurse tjetrës logon. Ky është edhe thelbi i kryetarokracisë, në fakt, edhe arsyeja pse ne kemi dalë në tregun e ideve dhe pse jemi në këto zgjedhje. Se këta e sundojnë bashkë dhe arbitrarisht Shqipërinë në kurriz të gjithë të tjerëve.

Por e kanë gabim nëse mendojnë se kjo do të na dekurajojë. Përkundrazi. Do t’i arrijmë njësoj dhe pa asnjë dyshim të gjitha objektivat tona.

“Rilindja” ta gëzojë fletën e votimit pa emra, sepse Edi Rama e do parlamentin që të ketë vetëm numra dhe jo deputetë…Ndërsa Lulit t’i rrojë logoja, sepse vetëm ajo i ka mbetur. Ne menduam se PD e kishte garën me PS-në, por ata e paskan pasur me ne.

Nuk ka pasqyrë më të qartë të faktit se anija e tyre ka nisur të fusë ujë nga të gjitha anët. Ndaj, ne vazhdojmë të pashqetësuar përpara!