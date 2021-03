Kryeministri Edi Rama shprehet se programi i PD është si një ‘menu dëshirash’ që kërkon të kapë vota. Koalicionin e PD me LSI, kryeministri e quan si një koalicion KÇK.

“Ne nuk kemi një program elektoral të ngjashëm, me një menu dëshirash, për të kapur vota siç kap PD me lokacionin KCK.

Ne kemi një program pune, plan veprimi sepse ne jemi qeveria dhe ajo çka ne kemi detyrë duke respektuar me përulësi dhe me përkushtim këtë përballje elektorale është të bëjmë atë që themi“, tha Rama.

Sipas tij me koalicionin KÇK të PD-së, Shqipëria humb, nuk bëhet Shqipëria me Dashin, Mediun, Monikën e të tjerët.

“Ne nuk kemi mundësi që të kapim vota si PD-ja me koalicion KÇK, por ne kemi plan pune siç e ka qeveria për të përballuar këtë përballje elektorale. Për të bërë atë që duhet të bëjmë dhe atë që duhet të themi. Ne nuk jemi një koalicion KÇK, kap çte kapësh, që ere kanë në ballë. Që kërkon të kapë një humbje që të jetë më e madhe se e herës së shkuar, dhe Monika që kërkon të kapë drejtësisë me duart e Lulit.

Pastaj me Dukën si i vetmi kryetar partie që nuk e nxori asnjë ditë partinë e tij nga garazhi, përveç emrit Agrare që ushqehet me tagjinë e SHQUP, Fatmir Mediu që të vetmen certifikatë prove është hipoteka e vendit të tij si deputet i përjetshëm në pronën e SHQUP, Dash Shehi që ka 100 vjet qe kafenene e parlamentit ka vendin e tij.

Vangjel Dule drejtuesi i të drejtëve, ku në koalicionin KÇK është fundshpina e sekserit të Çamerisë Idrizit. Nard Ndoka, që as humoristi me humorin më të zi nuk do e shpikte. Xhelal Mziu deputet dhe humori bëhet blozë fare kur thonë se na jepni votën që të ndalojnë emigracionin, që shqiptarët most ë ikin në gjermani por gjermanët të vijnë në Jalë, me tiganin e LSI-së, me Sofizmat e Nardit me rakinë e Dashit.

Dhe të kalojë në tymin e Doganave, ku rrinë bashkë Dulja e Greqisë me Idrizin e Çamërisë. Është dhe një Xhaferr në Durrës që do të përmirësonte cilësinë e Durrësit”, tha Rama.

/a.r