Ai komentoi kandidimin e Bujar Leskos në Vlorë, i cili sipas tij, edhe Dash Shehi është më esëll se ai.

Rama tha se në listën e PD-së nuk ka asnjë prurje të re, por Basha vetëm ka ricikluar figurat e vjetra politike.

“Vazot e antikitetit kanë shumë vlerë. Berisha në historinë e PS ka shumë vlerë, por për çfarë duhet tani, për të minimizuar emigracionin? Janë fosile komplet nuk kanë çfarë japin më. Duka se ka nxjerrë ndonjëherë partinë nga garazhi dhe do të jetë akoma, do e gëlltisë komuniteti i demokratëve në Durrës. Do e hanë këto tani, se do të jetë deputet patjetër Agron Duka, për çfarë arsye? Sepse do të bëhet ministër Bujqësie prapë. Sepse ka më shumë vezë se të tjerët, apo më shumë pula?

Ka mundësi që oferta që jep e djathta të jetë Leskua i KLSH-së. Përpara Leskos, Dash Shehu është njeriu më esëll që ka Shqipëria. Këto janë prurjet. Çfarë fiton Durrësi me Agron Dukën, çfarë fiton Vlora me Leskon. Çfarë fiton Shqipëria me këto. E dini sa e dua Flamur Nokën, por ja deri tek 13 shkojnë ata, nuk është fare”,- tha Rama./a.p