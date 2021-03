Ditën e nesërme pritet që kryeministri Edi Rama të zyrtarizojë një marrëveshje me një kompani turke, që do të mundësojë sigurimin e vaksinave kineze anti-covid.

Teksa Sokol Balla, gazetari i emisionit të ‘Real Story’ në ‘News24’ foli për mbi 300 vaksina kineze që do të vinin në vendin tonë, Brataj nuk preferoi që të jepte shifra. Ai theksoi se ato vaksina nuk do të vijnë të gjitha nesër. Mes të tjerash Brataj tha se është optimist për këtë proces.

“Ajo do të jetë vaksina kinezes e prodhuar nga Coronavac, numrin nuk e di. Është vaksinim masiv, por nuk është e thënë se do të vijnë nesër përnjëherë. Si Pfizer, siç do të vijë çdo javë, Astrazenca po ashtu do të vazhdojë sipas programit. Dhe Sputnik 5 që erdhi si dhuratë. Kemi njoftime që ka marrëveshje dhe tratativa me prodhues të autorizuara, por se sa nuk e di. Jam optimist që për faktin e ardhjes se vaksinave të tjera, ja si ndryshojnë gjërat për fatin e mirë. Kur po bëjmë debat edhe në rrjet, ku shumë njerëz thonë; ça na mbushni mendjen kur si keni vaksinat ende. Ndoshta duhet më shumë informacion. Njerëzit duhet të dinë se çfarë do të bëjnë. Nëse ke pasur alergji të tjera, duhet një kohë më e gjatë observimi nëse e bën atë”, -tha ai.