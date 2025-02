“100 ditë nga sot, kjo parti, forca e përbashkët e shqiptarëve, Partia Socialiste e Shqipërisë do ta marrë mandatin e 4 për ta ngritur atdheun në majën e lartë të 2030. Aty ku Shqipëria do të jetë më në fund si gjithë Europa. Në atë majë ne do ta vendosim përgjithmonë flamurin tonë kombëtar, aty ku është oborri i shtëpisë së familjes europiane ku do hyjmë nga dera kryesore si të barabartë mes të barabartëve anëtarë të BE. 100 ditë nga sot shqiptarët brenda dhe jashtë Shqipërisë do të na mbështesin më shumë se asnjëherë më parë.