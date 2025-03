Kryeministri Edi Rama, në mbledhjen me grupin e Partisë Socialiste, deklaroi se Shqipërinë në Bashkimin Evropian e çon vetëm mazhoranca dhe jo ajo që e quajti “këneta e kua kua kuave”.

“Anëtarësimi në BE është më shumë se çdo herë çështje ekzistenciale për popullin shqiptar. Në një botë ku është hapur shtegu për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës është vënë në lëvizje të jashtëzakonshme e gjithë gjeopolitika botërore. Ne jemi të vegjël në këtë kontekst kaq të madh, por interesi ynë është shumë i madh për t’u lënë në drejtim të paditur. Qoftë përsa i përket BE-së dhe qoftë NATO-s, zëri ynë, prania jonë dhe siguria jonë e brendshme, që do të thotë pozicioni ynë i sigurtë, stabël dhe i palëkundur nga kua kua kuatë që nuk mund të jehojnë jashtë perimetrit të kënetës, është themelor. Nuk ka kapacitete të tjera përveç PS-së që mund të flasin me BE-në, NATO-n dhe botën, nuk ka”, tha kryeministri, shkruan A2.

“Pa u futur në BE, mbetet shumë e rëndësishme se kush qeveris në Shqipëri. Ka shumë rëndësi se kush qeveris për anëtarësimin në BE, ne jemi garancia, të tjerët e kanë thënë se do kthejnë mbrapsht reformën, do neutralizojnë SPAK-un, do zhbëjnë Reformën në Drejtësi. Kjo mund të bëhet vetëm nga forca që hallet me drejtësinë i kanë të mëdha në lidhje me interesin publik. Këto forca janë të shpallura, i njeh gjithë Shqipëria dhe gjithë bota”, shtoi Rama.